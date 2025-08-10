شكرا لمتابعة خبر عن أمطار خفيفة تنعش أجواء مطار الملك خالد الدولي.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مطار الملك خالد الدولي، اليوم الأحد 10 أغسطس، سقوط أمطارًا خفيفة عند الساعة 2:45 ظهرًا.

وتأتي هذه الأمطار ضمن تقلبات الطقس الموسمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، دون أن تؤثر على حركة الرحلات الجوية أو سير العمليات في المطار.

ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في منطقة الباحة والأجزاء المحيطة بها إلى تحذير متقدم من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.