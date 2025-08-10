استعلام دعم ريف برقم الهوية 1447.. الرابط المباشر والشروط وطريقة التسجيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار الجهود التي تقدمها الحكومة السعودية لقطاع الزراعة والتعزيز من التنمية الريفية تم إطلاق عدد من المبادرات التي تساعد في تنمية هذا المجال، فقد وجه العديد من الاستفسارات عن طريقة استعلام دعم ريف برقم الهوية 1447 حيث إنه من البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للعاطلين عن العمل، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه العملية.

استعلام دعم ريف برقم الهوية 1447

يوجد مجموعة من الخطوات الإلكتروني التي تساعد المتقدم من الاستعلام عن دعم ريف ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي لدعم الريف “من هنا“. انقر على تسجيل الدخول من خلال الاسم ورقم الهوية وعدد من البيانات. سوف يتم تلقي رسالة بها رمز التحقق يجب أن يتم تعبئته في المكان المخصص له. انقر على تسجيل الدخول. من الصفحة الرئيسية حدد الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق. يطلب رفع مجموعة من الأوراق المطلوبة. تظهر عدد من الشروط والأحكام التي يجب أن يتم الموافقة عليها. سوف تظهر النتيجة.

شروط التسجيل في دعم ريف

حتى يتم الموافقة على طلب الحصول على دعم الريف في السعودية يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط ونحن سوف نوضحها لكم من خلال الفقرة القادمة:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

المتقدم يجب أن لا يكون لديه وظيفية في القطاع العام أو الخاص.

يشترط أن يمتلك المتقدم حساب بنكي نشط.

الدخل الشهري للمتقدم يجب أن لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

عمر المتقدم يجب أن لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

يجب أن يكون لديه خبرة في مجال الزراعة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في دعم ريف

عند التسجيل في برنامج دعم الريف يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب أن تتوافر حتى يتم قبول طلب التسجيل الخاص بالمتقدم، وهذه الأوراق يجب أن يتم التأكد من أنها حديثة متوافقة مع البيانات الحالية، ونحن سوف نوضحها لكم فيما يلي:

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

صورة من كارت العائلة.

عقد إثبات الدخل الشهري للمتقدم.

إثبات السكن عقد إيجار أو فاتورة كهرباء أو ماء أو غاز.

صورة من البيان الخاصة بالنشاط الزراعي الخاص بك.

استعلام دعم ريف برقم الهوية 1447 من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البرنامج حيث يتمكن جميع المتقدمين للحصول على هذا الدعم يتم التعرف على الأهلية الخاصة به هل يكون مؤهل لهذا الشهر أم لا.