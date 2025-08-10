من اليوم.. هذا الشيء ممنوع على سائقين أبوظبي وغرامة 800 درهم في انتظارهم!

دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق، حرصا على تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

هذا الشيء ممنوع على سائقين أبوظبي وغرامة 800 درهم في انتظارهم!

وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، سواء لتصفح الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء المكالمات، أو التقاط الصور، مشددة على أن مثل هذه السلوكيات قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وأوضحت أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت تُغرم السائق 800 درهم إماراتي، إضافة إلى تسجيل 4 نقاط مرورية، ضمن الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع.