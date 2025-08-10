الاستعلام عن تاشيرة.. منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (إنجاز)

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم الإدارة العامة للجوازات مجموعة من الخدمات الإلكترونية لجميع المقيمين داخل المملكة ومن هذه الخدمات الاستعلام عن تأشيرة بمختلف أنواعها عبر منصة إنجاز، ويتم تقديم هذه الخدمة لتسهيل عملية الاستعلام على الوافدين إلى المملكة من جميع الدول دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومة، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه الخدمة.

الاستعلام عن تأشيرة في السعودية عبر إنجاز

أتاحت منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز خدمة الاستعلام عن تأشيرة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية، ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية “من هنا“. من الصفحة الرئيسية انقر على الاستعلامات عن الطلب. يطلب إدخال رقم الطلب ( رقم التأشيرة). تأكد من صحة الرقم. يطلب إدخال رقم جواز السفر. يجب تعبئة الرقم المرئي. انقر على زر الاستعلام. سوف يتم عرض إذا كانت التأشيرة جاهزة للاستلام.

أنواع التأشيرات في السعودية

يوجد عدد لا نهائي من التأشيرات التي يتم إصدارها من السعودية حيث تختلف كلًا منها حسب الغرض الخاص بها، ونحن سوف نوضح لكم الأنواع من خلال السطور التالية:

تأشيرة الإقامة : هي تسمح لجميع المواطنين الأجانب بالبقاء داخل حدود دولة بمدة محددة فيمكن أن تصل المدة إلى 90 يوم ويمكن من بعدها يتم تمديد هذه المدة.

: هي تسمح لجميع المواطنين الأجانب بالبقاء داخل حدود دولة بمدة محددة فيمكن أن تصل المدة إلى 90 يوم ويمكن من بعدها يتم تمديد هذه المدة. تأشيرة الإقامة المميزة : تساعد الأشخاص الجانب في البقاء داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل وهذه التأشيرة تميز صاحبها حيث يمكن من خلالها تملك العقارات والشركات.

: تساعد الأشخاص الجانب في البقاء داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل وهذه التأشيرة تميز صاحبها حيث يمكن من خلالها تملك العقارات والشركات. تأشيرة السياحية: تتميز هذه التأشيرة بأنها تعطي صاحبها حرية السياحة داخل المملكة العربية السعودية ويتم الدخول والخروج إلى المملكة أكثر من مرة في وقت المحدد للتأشيرة، وهذه التأشيرة صالحة لمدة 90 يوم.

تتميز هذه التأشيرة بأنها تعطي صاحبها حرية السياحة داخل المملكة العربية السعودية ويتم الدخول والخروج إلى المملكة أكثر من مرة في وقت المحدد للتأشيرة، وهذه التأشيرة صالحة لمدة 90 يوم. تأشيرة الأعمال: يحصل عليها الشخص لممارسة العمل داخل السعودية فمن خلالها يتم الحصول على أذن الدخول إلى المملكة 90 يوم، وهذه التأشيرة يمكن أن يتم تجديدها لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر

الاستعلام عن تأشيرة في السعودية عبر إنجاز من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الجوازات لكافة الأشخاص الوافدين إلى المملكة حيث يتم اتباع مجموعة من الخطوات عبر الإنترنت ويتم التعرف على كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة.