ملحن: قرار موسم الرياض بالاعتماد على المواهب الوطنية جاء في وقته .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أشاد الملحن السعودي، إبراهيم الدخيل، بقرار موسم الرياض بالاعتماد على المواهب الوطنية الفنية .

وأكد إبراهيم الدخيل أن قرار موسم الرياض بالاعتماد على المواهب الوطنية الفنية تحفيز كبير وفرصة جاءت في وقتها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن كثير من العازفين كانوا ينتظرون هذا القرار، والذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، متوقعا أن يتم تطبيقه قبل حلول 2030.