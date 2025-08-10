شكرا لمتابعة خبر عن السياحة : وقت خروج النزيل قد يكون مرنا حسب سياسة الفندق واتفاقه مع النزيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث وزارة السياحة، محمد الرساسمة، إن وقت خروج النزيل قد يكون مرنا حسب سياسة الفندق واتفاقه مع النزيل.

وأكد الرساسمة أن تحديد وقت الخروج والدخول للنزيل يضمن حق النزيل، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وكانت وزارة السياحة قد أشارت إلى أن سياسة العشرين ساعة المطبقة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجاما مع المعايير العالمية، حيث يقضي النظام بألا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة، ويتم تحديد الأوقات في مستند الحجز.

وأضافت أنه يحق لمرفق الضيافة تحديد أوقات تسجيل الدخول والمغادرة في مستند الحجز بما يتناسب مع موقعه والفئة المستهدفة من النزلاء، دون الإخلال بحقهم في ألا تقل المدة المتاحة للاستفادة من الخدمة وفق مستند الحجز عن عشرين ساعة اعتبارا من ساعة تسجيل الدخول حتى ساعة تسجيل المغادرة، وتجدر الإشارة إلى أن وصول النزيل متأخرا لا يغير من ساعات الخروج المحددة مسبقا والموضحة على مستند الحجز.

وأوضحت الوزارة بأنه إذا تم تسجيل الدخول الساعة العاشرة مساءً، وكان مستند الحجز يتضمن وقت المغادرة الساعة الثانية عشرة ظهرا، فإن وقت المغادرة يبقى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، وتكون الساعات المفقودة على مسؤولية النزيل. وفي حال تم تسجيل الدخول في أي ساعة كانت ضمن نفس يوم الدخول المحدد، فإن وقت المغادرة أيضًا يكون الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأكدت الوزارة أن حقوق النزيل تشمل الحصول على نفس نوع الغرفة والمزايا والخدمات والصور التي تم عرضها في منصات الحجز، داعية السياح والزوار إلى الاطلاع على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام الحجز.

كما دعت الوزارة في حال وجود أي ملاحظات إلى التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 لضمان حفظ الحقوق ومعالجة الشكاوى، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بما يعزز تجربة السائح وفق المعايير العالمية.

أقرأ أيضا