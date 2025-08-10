تمكنت شرطة منطقة تبوك من القبض على مقيم يمني بعد تورطه في حادثة تحرش بامرأة، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن تفاصيل صادمة أثارت استياء الرأي العام.

الأمن العام السعودي يوقف مقيم من جنسية عربية بتهمة التحرش بامرأة.. والكشف عن مفاجأة صادمة

ووفقا لبيان صادر عن الأمن العام في السعودية، تم إلقاء القبض على المتهم بسرعة بعد تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه فورا، مع إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما أرفق الأمن العام صورة ومقطع فيديو يظهران لحظة القبض على المقيم وهو مكبل اليدين، في خطوة لتعزيز الشفافية وإطلاع الجمهور على مجريات القضية.

وتشير المصادر إلى أن التحقيقات كشفت عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بسلوك المتهم، الأمر الذي يؤكد حرص الجهات الأمنية على متابعة القضايا بكل جدية وحزم، حفاظًا على سلامة المجتمع.

وتؤكد السلطات الأمنية استمرارها في تطبيق القانون بكل حزم على كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مع توفير كل الدعم للضحايا لضمان حقهم.