انت الان تتابع الأسبوع في 6 صور: مشاهد كارثية في غزة.. ودخان بركاني يهدد إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أليسيو مامو/ صحيفة الجارديان
جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس
علي جاد الله/ وكالة الأناضول
مركز علم البراكين والتخفيف من حدة المخاطر الجيولوجية الإندونيسي
مصعب الشامي/ أسوشيتد برس
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 6 صور: مشاهد كارثية في غزة.. ودخان بركاني يهدد إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.