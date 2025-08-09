منصة التاشيرات الالكترونية السعودية برقم الجواز 2025 إنجاز وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم الحكومة السعودية عدد لا نهائي من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى مساعد جميع المواطنين والمقيمين في إنجاز الخدمات بشكل سريع، وقد أعلنت منصة التأشيرات الالكترونية السعودية عن خدمة استعلام عن تأشيرة 2025 حيث من خلال الخدمة يتم التعرف على حالة الطلب الخارج من وزارة الخارجية، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن تأشيرة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية السعودية

أوضحت وزارة الخارجية التابعة لمملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة الاستعلام عن تأشيرة عبر منصة التاشيرات الالكترونية، ونحن سوف نوضح لكم مجموعة من الخطوات التي تساعد الجميع في الاستعلام:

زيارة منصة التأشيرات الإلكترونية السعودية “من هنا“. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على خدمة الاستعلام. يطلب إدخال البيانات المطلوبة ويجب التأكد من صحتها ( رقم جواز السفر). حدد الجنسية من القائمة الظاهرة أمامك. يطلب تعبئة رمز التحقق. تأكد من صحة جميع البيانات. انقر على زر الاستعلام. سوف يتم ظهور حالة الطلب.

أنواع التأشيرات في السعودية

تقدم الحكومة السعودية مجموعة من الأنواع المختلفة من التأشيرات التي تختلف حسب الغرض التابع لها وهذه التأشيرات يتم إصدارها للمقيمين والمواطنين ، ونحن سوف نوضح لكم هذه الأنواع من خلال السطور التالية:

تأشيرة السياحة : هذه التأشيرة تمنح للأفراد الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية لمدة محددة.

: هذه التأشيرة تمنح للأفراد الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية لمدة محددة. تأشيرة العلاج : الغرض من هذه التأشيرة حصول الفرد على مدة علاج حيث إنها تمكن الشخص من الدخول إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

: الغرض من هذه التأشيرة حصول الفرد على مدة علاج حيث إنها تمكن الشخص من الدخول إلى المستشفيات والمراكز الطبية. تأشيرة المرور : هذه التأشيرة تسمح بمرور الزوار إلى المملكة فترة قصيرة تصل 12 ساعة فقط ويمكن أن يتم تمديد هذه المدة حتى تصل إلى 48 ساعة أو 96 ساعة.

: هذه التأشيرة تسمح بمرور الزوار إلى المملكة فترة قصيرة تصل 12 ساعة فقط ويمكن أن يتم تمديد هذه المدة حتى تصل إلى 48 ساعة أو 96 ساعة. تأشيرة العمرة : يتم الحصول عليها لأداء مناسك العمرة في الأيام التي تحددها المملكة.

: يتم الحصول عليها لأداء مناسك العمرة في الأيام التي تحددها المملكة. تأشيرة زيارة العمل : تسهل هذه التأشيرة على الزائرين الدخول على المملكة للعمل.

: تسهل هذه التأشيرة على الزائرين الدخول على المملكة للعمل. تأشيرة الزيارة الشخصية: من التأشيرات التي تمكن الأفراد من زيارة أقاربهم أو أصدقائهم داخل المملكة.

الاستعلام عن تأشيرة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية السعودية من الخدمات الإلكترونية التي سعت وزارة الخارجية إلى تقديمها بطريقة إلكترونية حتى تقلل من التكدس على المكاتب الحكومية الخاصة بهذه الخدمة.