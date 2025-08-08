أعلنت الجوازات السعودية عن تحديثات مهمة تتعلق بشروط تمديد تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين داخل المملكة، وهو ما أثار صدمة بين المقيمين على منصات التواصل، خاصة مع ظهور شرط خامس لم يكن متوقع.

الجوازات السعودية تعلن شروط جديدة ومفاجئة لتمديد تأشيرات الزيارة العائلية.. والشرط رقم 5 يصدم الكثيرين

وبحسب التفاصيل التي حصلنا عليها، فقد اشترطت الجوازات توفر عدد من النقاط الرئيسية لقبول طلب التمديد، من أبرزها ضرورة وجود الزائر داخل المملكة وقت تقديم الطلب، إضافة إلى أن جواز السفر يجب أن يكون ساري المفعول طوال فترة التمديد المطلوبة.

ولن يقبل أي طلب ما لم يتم تقديمه قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بسبعة أيام على الأقل، مع وجود وقت كاف قبل انتهاء الزيارة الحالية، وهو ما يتطلب من المقيمين متابعة دقيقة لتواريخ الدخول والخروج.

ومن بين البنود التي أثارت جدلا في أوساط المقيمين، أن مدة الزيارة بعد التمديد لا يجوز أن تتجاوز 180 يوما من تاريخ الدخول الأول، مما قد يصعب الأمر على بعض العائلات الراغبة في الإقامة لفترات أطول.

أما أكثر الشروط التي أثارت تساؤلات فكان الشرط الخامس، حيث أكدت الوزارة أن التمديد غير متاح لتأشيرة الزيارة المتعددة، وهو ما يشكل مفاجأة للكثير من المقيمين الذين اعتادوا على تمديد هذا النوع من التأشيرات في السابق.

كما أكدت الجوازات أن الطلب لا ينظر فيه إذا كان على الزائر مخالفات مرورية غير مسددة، مشددة على أهمية سداد رسوم التمديد إلكترونيا قبل رفع الطلب، وإلا فسيرفض تلقائيا.

هذه التحديثات تعكس توجها أكثر تنظيما ودقة في إدارة ملف الزيارات العائلية، في ظل الأعداد المتزايدة من الطلبات التي تستقبلها المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية.