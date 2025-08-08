الداخلية السعودية تعلن عن المغتربين الذين سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة في العام 1447

أعلنت الداخلية في المملكة العربية السعودية في بيان رسمي عن قرار يضم قائمة من فئة من المغتربين تم إعفاؤها من رسوم الإقامة مع منحها امتيازات خاصة للمرافقين.

الداخلية السعودية تعلن عن المغتربين الذين سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة

واوضح البيان ان القرار، تشمل الفئات المعفاة كلاً من المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، والعاملين بموجب عقود حكومية رسمية، والأبناء السعوديين من أم سعودية وأب أجنبي، والطلاب المسجلين بمنح دراسية في المملكة، وحاملي الجوازات الدبلوماسية وموظفي السفارات وأبنائهم، وزوجة المقيم التي لديها أطفال دون سن 18 عاماً، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في السعودية.

وأوضحت الداخلية السعودية أن المرافقين الذين لا يندرجون ضمن هذه الفئات المعفاة سيتعين عليهم دفع رسوم تقدر بنحو 400 ريال سعودي، مع إمكانية تغيير هذه القيمة وفقاً للقرارات الإدارية المستقبلية.

تاتي هذه الخطوة ضمن حزمة من القرارات في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها المملكة لتنظيم شؤون الإقامة وتحديد الفئات التي تستفيد من الإعفاءات والامتيازات الخاصة بناءً على معايير محددة.