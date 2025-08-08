شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء سبيل المتهم الثاني في قضية مقتل الطالب محمد القاسم بكفالة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر مساء اليوم عن تطور جديد في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم في بريطانيا.

وقال مراسل قناة “الإخبارية”: “هناك متهمان أحدهما رئيسي والآخر مساعد، وقد تم إخلاء سبيل المتهم الثاني بموجب كفالة، ولم تتم محاكمته حتى الآن أو إحالته للمحاكمة، حيث أطلق سراحه عن طريق المحققة المشرفة على القضية، وهو ما يُعد إحباطًا لسير عمليات التحقيق”.

وفيما يتعلق بموعد وصول جثمان الفقيد إلى المملكة، أضاف: “ستتم عملية تسليم الجثمان عند منتصف الليل بتوقيت الرياض، عبر الخطوط الجوية السعودية، وبالتنسيق الكامل مع سفارة المملكة ووزارة النقل” .

ومن المقرر أن يصل الجثمان فجرًا إلى المملكة، على أن تقام عليه الصلاة في الحرم المكي.

وكانت محكمة كامبريدج كراون البريطانية قد بدأت أولى جلسات الاستماع في القضية، التي تتعلق بجريمة مقتل الطالب محمد القاسم، الذي لقي حتفه إثر اعتداء غادر أثناء مشاركته في برنامج تدريبي بمدينة كامبريدج.



اقرأ أيضاً