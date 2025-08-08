شكرا لمتابعة خبر عن متخصصة: جريمة قتل محمد القاسم جنائية بغض النظر عن الجنسية والديانة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الدكتورة عبير العبيدي، أستاذة القانون الدولي بجامعة الطائف، أن جريمة مقتل الطالب المغدور محمد القاسم تُعد جريمة قتل عمد، ولا يمكن اعتبارها دفاعًا عن النفس، نظرًا لاستخدام الجاني للسلاح الأبيض وتعمده الطعن في منطقة الرقبة، وهي منطقة قاتلة في الجسم.

وأوضحت العبيدي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن “تصريح الحكومة البريطانية بأن نوع الجريمة هو قتل عمد، يستند إلى تحليل مجريات القضية، خاصة أن القاتل استخدم سلاحًا أبيضًا ووجه طعناته إلى منطقة حساسة في جسد الضحية، ما يؤكد أنها جريمة متعمدة”.

وأضافت أن عقوبة القتل العمد في القانون البريطاني هي السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دفاع المتهم قد يسعى لإثبات أن الجريمة تمت بدافع الدفاع عن النفس .

وكما لفتت إلى أن القضية تخضع للقانون الجنائي البريطاني لعام 1861، والذي لا يزال معمولًا به حتى الآن، مؤكدة أن هذه جريمة جنائية بحتة بغض النظر عن جنسية أو ديانة الجاني والضحية.