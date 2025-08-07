أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية في بيان رسمي عن قرار يضم قائمة سبع فئات تم إعفاؤها من رسوم الإقامة مع منحها امتيازات خاصة للمرافقين.

الداخلية السعودية تزف بشرى سارة: إعفاء شامل من رسوم الإقامة لـ7 مهن و4 جنسيات لأول مرة

واوضح البيان ان القرار، تشمل الفئات المعفاة كلاً من المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، والعاملين بموجب عقود حكومية رسمية، والأبناء السعوديين من أم سعودية وأب أجنبي، والطلاب المسجلين بمنح دراسية في المملكة، وحاملي الجوازات الدبلوماسية وموظفي السفارات وأبنائهم، وزوجة المقيم التي لديها أطفال دون سن 18 عاماً، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في السعودية.

كما يشمل الإعفاء أيضاً جنسيات محددة منها الفلسطينيون حاملو الوثائق المصرية، والمقيمون في مدينة بلوشي، والقادمون من منطقة تركستان، والمقيمون في اتحاد ميانمار.

وأوضحت الجوازات السعودية أن المرافقين الذين لا يندرجون ضمن هذه الفئات المعفاة سيتعين عليهم دفع رسوم تقدر بنحو 400 ريال سعودي، مع إمكانية تغيير هذه القيمة وفقاً للقرارات الإدارية المستقبلية.

تاتي هذه الخطوة ضمن حزمة من القرارات في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها المملكة لتنظيم شؤون الإقامة وتحديد الفئات التي تستفيد من الإعفاءات والامتيازات الخاصة بناءً على معايير محددة.