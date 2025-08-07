شكرا لقرائتكم خبر خمس تجارب ثقافية تُجسّد تراث منطقة عسير وتنوعها الحضاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعدُّ منطقة عسير إحدى أبرز الوجهات الثقافية في السعودية، لِمَا تتميز به من مقومات تراثية وتاريخية فريدة تعكس عمق الهوية الوطنية وتنوعها، وتوفر للزوار تجارب أصيلة تمتد من القرى الجبلية القديمة إلى الأسواق الشعبية النابضة بالحياة.

وتبرز في هذا السياق خمسة تجارب ثقافية رائدة تمثّل عناصر رئيسة في المشهد الثقافي للمنطقة، وتوفر فرصة استثنائية للتعرف على الموروث الحضاري والإنساني لعسير.

قرية رجال ألمع.. نموذج معماري وتراث عالمي

تُعد قرية رجال ألمع من أبرز المعالم الثقافية في عسير، ويعود تاريخها إلى نحو 700 عام، وتضم أكثر من 60 مبنى حجرياً متعدد الطوابق، وقد اختارتها منظمة السياحة العالمية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2021، كما أُدرجت في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.

كما احتفظت القرية بأهميتها التاريخية بوصفها مركزاً تجارياً يربط بين جنوب الجزيرة العربية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبلاد الشام. بالإضافة فقد شهدت انتصاراً تاريخياً للقبائل العسيرية على الجيش العثماني عام 1825.

وتستقبل القرية الزوار يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، برسوم دخول تتراوح بين 15 إلى 20 ريالاً سعودياً.

القط العسيري.. فن تراثي على جدران المنازل

يُعد فن القط العسيري من الفنون التقليدية المعترف بها دولياً، وقد أدرجته اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي عام 2017. ويتميز هذا الفن النسائي بألوانه الزاهية ونقوشه الهندسية الدقيقة التي تزيّن جدران المنازل، باستخدام مواد طبيعية مثل الجبس، والفحم، والنباتات. ويمكن مشاهدة هذا الفن في متحف فاطمة لتراث المرأة العسيرية، وقرية رجال ألمع، وقرية المفتاحة، حيث يواصل الفنانون المحليون المحافظة عليه وتطويره.

مزرعة الليوان.. تجربة ريفية في منزل تراثي

توفر مزرعة الليوان الواقعة بالقرب من مدينة أبها، تجربة ثقافية ريفية في منزل طيني تراثي تم ترميمه بعناية، ويضم الموقع متحفاً صغيراً يعرض قطعاً تراثية، ومجلساً تقليدياً يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى مكتبة متخصصة في تاريخ المنطقة، ومطعم يقدم أطباقاً محليةً منتجة داخل المزرعة، مما يمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة والتاريخ.

سوق الثلاثاء.. عمق اجتماعي واقتصادي

يُعد سوق الثلاثاء من أقدم الأسواق التقليدية في منطقة عسير، ويُقام طوال أيام الأسبوع رغم ارتباط اسمه بيوم الثلاثاء، ويوفر السوق منتجات محلية تشمل العسل الجبلي، والحرف اليدوية، والمنسوجات التقليدية، والمجوهرات الفضية، ويعكس في مجمله نمط الحياة العسيري والتقاليد الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

قرية المفتاحة... فضاء للفن والثقافة

تقع قرية المفتاحة في وسط مدينة أبها، وقد تحولت إلى مركز ثقافي حي يجمع بين الموروث الشعبي والفن المعاصر. وتضم القرية متحفاً أثرياً، وجداريات فنية، ومعارض دائمة ومؤقتة، بالإضافة إلى ورش عمل تُعرض فيها أعمال الفنانين المحليين، مما يجعلها بيئة تفاعلية تربط بين الماضي والحاضر.

مواسم الزيارة المثلى

تُقدّم منطقة عسير تجارب ثقافية على مدار العام، إلا أن موسم الصيف (يونيو – أغسطس) يُعد الأنسب لزيارة المواقع المفتوحة والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والفعاليات الثقافية المتنوعة. فيما يمثّل فصل الشتاء (ديسمبر – فبراير) فرصة مثالية لزيارة المتاحف والمعالم الثقافية الداخلية في أجواء أكثر هدوءاً.

وتعكس هذه التجارب مكانة عسير كإحدى أبرز المناطق الحاضنة للموروث الثقافي السعودي، من خلال فنونها المعترف بها دولياً، والقرى التراثية الحية، والأسواق الشعبية، ما يعكس التزام السعودية بالحفاظ على تراثها ونقله إلى الأجيال القادمة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.