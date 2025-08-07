شكرا لمتابعة خبر عن بيئة الحدود الشمالية: انتهاء مدة الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية وتدعو لإخلائها خلال 10 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، عن انتهاء مدة الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية المخصصة للموسم الزراعي (2024 م – 2025 م) والمواسم السابقة، داعيًا المستفيدين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات، والعمل على إخلاء الأراضي خلال مدة أقصاها (10 أيام)، تمهيدًا لإعادة تنظيم الانتفاع بها للموسم القادم (2025 م – 2026 م) وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمشروع استزراع الأراضي البعلية الذي أطلقته الوزارة، وشهد نجاحًا في المنطقة، من خلال تخصيص أكثر من (10,800) قطعة أرض للمواطنين في مدن ومحافظات الحدود الشمالية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي واستثمار مياه الأمطار موردًا طبيعيًا مستدامًا.

وبحسب تقرير الفرع توزعت الأراضي الزراعية على (15) مخططًا مخصصًا للزراعة البعلية الموسمية، شملت (7,577) قطعة في مدينة عرعر، و(1,921) قطعة بمحافظة العويقيلة، و(1,379) قطعة بمحافظة رفحاء، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من (11,000) مواطن ومواطنة.