شكرا لقرائتكم خبر منطقة رياضية متكاملة بالواجهة البحرية بالخبر.. ترفع جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن استحداث منطقة رياضية متكاملة في الواجهة البحرية في محافظة الخبر، بمساحة تتجاوز 4100 م2، تشمل 4 ملاعب رياضية على مساحة 2400 م2، لكرة السلة، والطائرة، والتنس، وسلة فردي، ومنطقة مخصصة لأجهزة اللياقة البدنية على مساحة 200 م2، ورياضة التزلج على مساحة 1300 م2، وفق أفضل المواصفات الفنية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن استحداث منطقة رياضية متكاملة في الواجهة البحرية في محافظة الخبر، بمساحة تتجاوز 4100 م2، تشمل 4 ملاعب رياضية على مساحة 2400 م2، لكرة السلة، والطائرة، والتنس، وسلة فردي، ومنطقة مخصصة لأجهزة اللياقة البدنية على مساحة 200 م2، ورياضة التزلج على مساحة 1300 م2، وفق أفضل المواصفات الفنية. وأوضحت الأمانة أن المرافق الرياضية الحديثة، تهدف إلى تمكين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة فئة الشباب، من ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة وجاذبة، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة محفزة للنشاط البدني والترفيه المجتمعي، وتحويل الواجهة البحرية إلى مساحة حضرية نابضة بالحياة.

كانت هذه تفاصيل خبر منطقة رياضية متكاملة بالواجهة البحرية بالخبر.. ترفع جودة الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.