انطلاق فعاليات «ملتقى التعاونيات بمنطقة مكة المكرمة»

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للجمعيات التعاونية «ملتقى التعاونيات بمنطقة مكة المكرمة»، وذلك في محافظة الطائف، برعاية من الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف؛ بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بالوزارة معن العنقري، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة بالقطاع التعاوني. وأكد مدير عام الجمعيات التعاونية معن العنقري، أن الملتقى يهدف إلى إبراز الجهود المبذولة في تعزيز دور القطاع التعاوني بمنطقة مكة المكرمة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمنطقة، وحسب ما تطلبه المرحلة، التي من أهمها تطوير ونشر استراتيجية، ومشاركة التطلعات الاقتصادية للقطاع التعاوني، وتعزيز الوعي بأهمية التعاونيات.

