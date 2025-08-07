شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين تطلق جائزة المراجعة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عن إطلاق جائزة المراجعة الداخلية التي تسعى من خلالها إلى تحفيز الأفراد وتكريم الجهات المتميزة في مهنة المراجعة الداخلية من خلال تنظيم مسابقة خاصة بالمهنة، تهدف إلى تعزيز الاحترافية والتميز في مجال المراجعة الداخلية، وتحقيق الأهداف التنظيمية، وتعزيز ثقافة المراجعة الداخلية، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة محايدة لدراسة الجائزة والإشراف على وضع معايير اجتياز مرحلة الفرز وشروط الحصول عليها، كما يشترط للانضمام لمسابقة جائزة المراجعة الداخلية حصول المنشأة على تقييم الجودة الخارجي المستقل.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، أن الجائزة تأتي في إطار الدعم المستمر لمهنة المهنيين من خلال تكريم الجهات التي تظهر أداء متميزا في المراجعة الداخلية على مستوى الإدارة والموارد البشرية، وخلق التنافس المهني والتطوير المستمر لمنسوبي المهنة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وفق المعايير الدولية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، مضيفا أن الجائزة تسهم في تعزيز مفهوم الاحترافية والتميز لتحقيق الأهداف التنظيمية للمهنة، ودعم الكفاءة المهنية سواء على المستوى الإداري أو الأفراد وقدرة الإدارة على التأثير في المنشأة من خلال أداء إداري فعال.

يشار إلى أن جائزة المراجعة الداخلية تقدمها الهيئة السعودية في نسختها الأولى، في خطوة تقود إلى تعزيز المنافسة المهنية والتطوير المستمر في مجال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى إدارات المراجعة الداخلية والمهنيين والعاملين فيها، وذلك بما يتوافق مع أحدث التطورات في المهنة وتطبيق أفضل الممارسات.