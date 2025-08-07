شكرا لقرائتكم خبر صندوق تنمية الموارد البشرية يتسلم شهادة الجودة السعودية «حياك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم صندوق تنمية الموارد البشرية، شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك)، الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم الثلاثاء في مقر الهيئة بالرياض.

وقد استلم المدير التنفيذي لتجربة العميل بالصندوق الأستاذ محمد الدوسري، من نائب محافظ الهيئة المهندس سعود العسكر، الشهادة التي حصل عليها فرع الصندوق في مدينة الرياض، نتيجة التزامه بتطبيق الممارسات والمعايير الوطنية والعالمية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة وبما يتوافق مع رؤية 2030.

وتعنى الشهادة المقدمة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بتطوير مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الالكترونية وغيرها من العمليات المماثلة بهدف رفع مستوى جودة مراكز خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات وتوفير معايير موحدة للخدمة، بالإضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيدين وتعزيز معايير الأداء، وكذلك تحسين البيئة المكانية في تقديم الخدمة لضمان جودة ما تقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات وفقا لأسس العمل المؤسسي وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.