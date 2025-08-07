شكرا لقرائتكم خبر «صيف الزلال».. الخط العربي يفتح آفاق الإبداع ويستقطب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد فنون الخط العربي إحدى فعاليات «صيف الزلال»، المقامة أسبوعيا في حي البجيري بمحافظة الدرعية كل خميس وجمعة، وتستمر حتى 30 أغسطس الحالي، ضمن برنامج نوعي يقدم تجارب تفاعلية تلائم مختلف الفئات العمرية.

وتحظى ورش الخط العربي بإقبال لافت من الزوار، إذ تقدم خلالها تجارب حية لكتابة الأسماء بأنماط متنوعة من الخطوط العربية، في أجواء تفاعلية تسهم في إبراز هذا الفن الأصيل، وإعادة حضوره في مشهد يتناغم مع هوية الدرعية وموقعها التاريخي.

وأوضح الخطاط السعودي أيمن الخضراء، أحد المشاركين في الفعالية في حديثه لـ(واس)، أن مشاركته تأتي ضمن جهود إثراء الأنشطة الإبداعية في الموقع، مشيرا إلى تقديمه كتابة أسماء الزوار بأنماط فنية من الخط العربي، من بينها: الثلث، والثلث الجلي، والديواني، إضافة إلى أنماط قديمة مثل الخط الكوفي المصحفي، مبينا أن التفاعل الكبير من الحضور يعكس اهتماما متناميا بإحياء الفنون التراثية.

وأفاد بأن الفعالية تتيح فرصة لتعريف الجمهور بتفاصيل هذا الفن، وتشجيع المواهب الناشئة على الاستمرار فيه من خلال التجربة المباشرة والتفاعل، لافتا الانتباه إلى أن بداياته في مجال الخط كانت خلال المراحل الدراسية، وتطورت عبر الدراسة والمشاركة في المسابقات؛ مما أسهم في صقل مهاراته وتحفيزه على تقديم الأفضل في هذا المجال.

ويأتي نشاط الخط العربي ضمن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي يحتضنها الزلال، الواقع في حي البجيري التاريخي بجوار حي الطريف، وعلى مقربة من وادي حنيفة ومطل البجيري؛ مما يكسب الموقع أبعادا جمالية وطبيعية تعزز من جاذبيته للزوار.

يذكر أن مشروع الزلال يعد من أبرز المشاريع الحديثة في الدرعية، ويقام على مساحة تتجاوز 53 ألف م2، ويضم 7 مبانٍ حديثة تحتضن مطاعم ومقاهي راقية، إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة والعروض؛ مما يجعله وجهة متكاملة تستقبل الزوار، وتواكب تطلعاتهم نحو أنماط الحياة العصرية.