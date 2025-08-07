شكرا لقرائتكم خبر مركز بئر عسكر بنجران يجمع بين اعتدال أجوائه الصيفية ومناظره الخلابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتميز مركز بئر عسكر بموقعه على المرتفعات الشمالية الغربية لمدينة نجران، ويعد وجهة ساحرة تجمع بين السياحة والترفيه لأهالي المنطقة والزوار، خاصة في فصلي الصيف والربيع، حيث الأجواء اللطيفة ومناظر الطبيعية الخلابة، وقربه من مدينة نجران، إذ لا يفصله عنها سوى نحو 40 كلم صعودا عبر طريقي «مغرة» أو «شليا».

ويجذب مركز بئر عسكر المتنزهين والزوار بتنوعه البيئي والطبيعي، حيث تنتشر فيه الأودية ذات الرمال البيضاء الناصعة، وتكتمل روعة المناظر مع الغطاء النباتي الغني والتكوينات الجبلية الفريدة، مما يشكل لوحات بصرية تأسر قلوب عشاق الطبيعة ومحبي التصوير، إضافة إلى ما يتوافر من خدمات بلدية تشمل: حدائق، ومناطق ترفيهية وألعاب، لتمنح العائلات لحظات من الفرح والاستجمام.

وأكد رئيس بلدية بئر عسكر المهندس شرفي أبو ساق أن البلدية تسعى بشكل مستمر لتحسين المظهر الحضري للمركز، ويتضمن ذلك إعادة تأهيل بعض المواقع لاستقبال الزوار، ومعالجة التشوهات البصرية، وتجميل المداخل والحدائق، كما تشمل الجهود تحسين نظافة المتنزهات مثل مركز «عاكفة» ومتنزه «الغثمة»، وذلك بهدف توفير بيئة صحية ونظيفة، مشيرا إلى أن أمانة نجران، تعمل على جذب الاستثمارات في مجالات الترفيه والسياحة بمركز بئر عسكر، وضمان توفير خدمات غذائية وصحية جيدة للمواطنين والمقيمين.

وأفاد عدد من الزوار بأن تفضيلهم مرتفعات مركز بئر عسكر بسبب قربها من أحياء مدينة نجران، وتوفر الخدمات، إضافة إلى جمال الطرق المؤدية إليها، التي تتيح لهم استمتاعا بالمناظر الطبيعية الخلابة، خاصة مناظر قرى الحضن ومراطه من أعلى طريق مغرة.