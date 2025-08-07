شكرا لقرائتكم خبر الأنشطة الرياضية تضفي أجواء تنافسية على صيف النماص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت محافظة النماص مكانتها وجهة سياحية بارزة في صيف 2025، من خلال باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي استقطبت الزوار والمصطافين من داخل المنطقة وخارجها، ضمن برامج صيف عسير «أبرد وأقرب»، التي تنظمها بلدية النماص بإشراف أمانة منطقة عسير، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وشهدت الفعاليات إقامة بطولة كرة الطائرة الرملية، بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة بعسير، على مدى 5 أيام، بمشاركة 6 فرق من مختلف محافظات المنطقة.

كما تحتضن النماص بطولة «البادل» في نسختها الثانية، التي ستقام على أحد ملاعب المحافظة بطريق الملك سلمان لمدة 4 أيام، ابتداء من يوم الخميس المقبل، حيث رصدت لها جوائز قيمة، ما يضيف بعدا جديدا للأنشطة الرياضية في المحافظة.

وفي جانب آخر، استضافت النماص فعاليات ومنافسات «الحصن 2»، التي امتدت على مدار 14 يوما، وجمعت بين التحدي والإثارة، بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات العمرية.

وبحسب بيانات بلدية النماص، بلغ متوسط الحضور اليومي نحو 350 زائرا، في حين وصل عدد المشاركين في المسابقة، التي تمزج بين الرياضة والترفيه، إلى 3920 متسابقا خاضوا 6 مراحل للوصول إلى قمة الحصن.

وأسهمت هذه الفعاليات في تنويع الخيارات الترفيهية وتعزيز النشاط السياحي بالمحافظة، من خلال الدمج بين المنافسات الرياضية الحماسية والأنشطة الترفيهية الجاذبة، مما يعكس مقومات النماص السياحية والطبيعية، ويعزز حضورها على خارطة الوجهات السياحية في المملكة.