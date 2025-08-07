شكرا لقرائتكم خبر «ناشر» تصدر الكتاب السعودي إلى العالم بـ5 لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك «ناشر»، إحدى شركات المنظومة الثقافية السعودية، في معرض المدينة المنورة للكتاب، مستعرضة خطوط إنتاجها التي تشمل كتب الطاولة الفاخرة، والكتب الثقافية التخصصية، وكتب الكوميكس التي تحول فيها الروايات السعودية إلى أعمال مصورة.

وقد دشنت ناشر مؤخرا إصدارها الثقافي الجديد (شعراء المحاورة)، الذي يوثق أحد أبرز أشكال الشعر الشفهي في المملكة، ويعد من أوائل الكتب المتخصصة في هذا الفن العريق، على أن يتوفر بعد انتهاء المعرض في المتاجر المحلية، وقنوات توزيع تشمل عددا من دول العالم العربي.

وتعمل ناشر على خدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، من خلال نشر محتوى ثقافي عالي الجودة، والمساهمة في تطوير سوق النشر المحلي، وتعزيز الحضور الثقافي السعودي على الساحة الدولية. وتستهدف نشر أعمالها إلى 5 لغات رئيسية تشمل: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والصينية، والروسية، بالتعاون مع دور نشر وموزعين محليين ودوليين، لضمان إيصال الكتاب السعودي إلى القراء في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي لناشر عبدالرحمن الرماح، أنهم يعملون على سعودة سلسلة القيمة في قطاع النشر، بدءا من كتابة المحتوى وتدقيقه وترجمته، وصولا إلى الطباعة والتوزيع، مشيرا إلى التزامها بتقديم نماذج مبتكرة تعكس الهوية الوطنية بجودة عالمية.