إطلاق مبادرة لتعزيز التنمية الزراعية والسياحة البيئية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أمس مبادرة تحت شعار سفراء الزراعة 2025، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الزراعية التي تزخر بها المنطقة، والتعريف بالمزارع النموذجية والجهود المبذولة في تطوير القطاع الزراعي المحلي.

وتهدف المبادرة إلى إشراك المتطوعين والمهتمين بالإعلام السياحي من خلال زيارات ميدانية لعدد من المزارع، ومربي الماشية، والنحالين في مختلف محافظات منطقة عسير، مع فتح المجال أمامهم للمشاركة في الأعمال الإعلامية والتنظيمية التطوعية.

وتتزامن المبادرة مع فعاليات صيف عسير التي تأتي هذا العام تحت شعار «أبرد وأقرب»، حيث انطلقت أولى فعالياتها بورشة تعريفية استضافها فرع الوزارة بحضور عدد من المهتمين بالبيئة والزراعة المحلية، فيما بدأت الزيارات الميدانية بمزارع البن المحيطة بمدينة أبها، وتعرف المشاركون على الممارسات الزراعية التقليدية وأساليب معالجة المحاصيل.

وتسعى بيئة عسير من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز دور المجتمع في دعم التنمية الزراعية والسياحة الريفية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في القطاع الزراعي.