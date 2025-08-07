شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تبحث فرص التعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، عبدالعزيز الكريديس، في مقر المؤسسة بالرياض، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد آل مقبل.
وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين «موهبة» والمكتب في مجالات رعاية الموهبة والإبداع، وفرص تطوير البرامج النوعية والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف الطلبة الموهوبين والمتميزين محليا وإقليميا.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها «موهبة» في مجالات اكتشاف ورعاية وتأهيل الطلبة الموهوبين، والخبرات التي راكمتها المؤسسة على مدى أكثر من عقدين في بناء منظومة وطنية متكاملة للموهبة والإبداع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص «موهبة» على توسيع شبكة التعاون مع المؤسسات الخليجية والعربية والدولية المعنية بالتعليم والابتكار وتمكين المواهب، والعمل المشترك نحو بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في العقول والطاقات الوطنية.
