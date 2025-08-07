شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يبرز مشروعاته في النشرة الإعلامية لشهر يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية نشرته الإعلامية الشهرية لشهر يوليو 2025 م، التي استعرضت أبرز منجزاته ومبادراته في مجالات خدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها على المستويات المحلية والدولية.

وتصدر النشرة خبر إطلاق المجمع بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية «معجم مصطلحات الحياة الفطرية»، الذي يضم أكثر من 400 مدخل علمي دقيق، ويهدف إلى توحيد المرجعية العلمية للباحثين في المجالات البيئية واللغوية.

وسلطت النشرة الضوء على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعليم اللغة العربية لأغراض تواصلية، من بينها برنامج بالشراكة مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، يستهدف الناطقين بغيرها في السياقات المهنية، إلى جانب برنامج صيف مع اللغة والثقافة الذي نفذ عن بعد في 5 أسابيع.

وفي سياق نشر اللغة العربية وتقويم مهارات متعلميها، أعلن المجمع بدء التسجيل في اختبار «همزة» الأكاديمي لكفايات اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس)، على أن يعقد الاختبار في 31 أغسطس 2025 م.

وتناولت النشرة عددا من التغطيات، والأنشطة النوعية التي نظمها المجمع خلال الشهر منها: دورات تدريبية متخصصة في تركيا وبنجلاديش، والمشاركة في معرض المدينة المنورة للكتاب، وجلسات علمية حول الذكاء الاصطناعي وخدمة اللغة العربية، بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

واستعرضت النشرة مشاريع نوعية، من بينها مؤشر اللغة العربية، ومنصة ذكاء العربية، وبرمجان العربية، إضافة إلى جائزة المجمع العالمية، والمكتبة الرقمية، ومسرعة أعمال اللغة العربية، إلى جانب مجموعة من البرامج والمبادرات التعليمية والمجتمعية، التي تستهدف الناشئة والمعلمين وعموم المهتمين.

وأكد المجمع في نشرته استمراره في بناء الشراكات، وتعزيز السياسات اللغوية، وترسيخ مكانة اللغة العربية عالميا، من خلال منصات تعليمية، وأدوات تقنية، ومبادرات بحثية ومجتمعية متجددة.