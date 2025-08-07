شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة تنفذ 467 جولة رقابية على المواقع التعدينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية - ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية - خلال يونيو الماضي، 467 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، وذلك تطبيقا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.

وأوضح أن الجولات الرقابية المنفذة خلال يونيو الماضي؛ شملت 134 جولة في المنطقة الشرقية، و91 جولة في منطقة الرياض، و61 جولة في المدينة المنورة، و42 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الجوف، و31 جولة في كل من منطقة حائل ومنطقة مكة المكرمة، و30 جولة في منطقة نجران، و20 جولة في منطقة جازان، و20 جولة في منطقة عسير، و6 جولات في منطقة تبوك، إضافة إلى جولة واحدة في منطقة القصيم.

ونوه الجراح إلى عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

يذكر أن الوزارة تهدف إلى تعزيز القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.