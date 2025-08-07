شكرا لقرائتكم خبر مركز مشاريع البنية التحتية ينفذ أكثر من 25 ألف جولة رقابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال يوليو 2025م، أكثر من 25 ألف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، فيما استقبل أكثر من 20 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة، ورصد أكثر من 5 آلاف مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.

وشملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع الأعمال في أثناء العمل وبعد انتهائه، وعدم وضع الإضاءة التحذيرية على الحواجز لكامل التحويلة المرورية، إضافة إلى عدم وضع بيانات المشروع على الحواجز الموقتة، وعدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام الحواجز الموقتة وطرق تركيبها، وتجهيز المعدات والمواد خارج مواقع العمل.

ويهدف المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يسهم في تحقيق استدامة البنية التحتية في منطقة الرياض بجميع محافظاتها.

ويواصل المركز تنفيذ جولاته الرقابية في إطار جهوده لتعزيز الامتثال، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ للارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق.