هيئة النقل تنفذ أكثر من 367 ألف عملية فحص على أنشطة النقل البري والبحري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل، أكثر من 367 ألف عملية فحص على أنشطة النقل البري والبحري خلال يوليو 2025، وفقا لإحصائية أصدرتها الهيئة أمس، شملت مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة لتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة المعتمدة، والحد من التجاوزات، بما يسهم في الارتقاء بقطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الرقابية نفذت في القطاع البري أكثر من 357 ألف عملية فحص، بمعدل امتثال بلغ 92%، فيما تجاوز عدد المخالفات المرصودة في هذا القطاع 47 ألف مخالفة.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى في عدد عمليات الفحص، مسجلة أكثر من 98 ألف عملية، تلتها المنطقة الشرقية بـ57 ألف عملية، ثم المدينة المنورة بـ22 ألف عملية، تليها القصيم بـ20 ألف عملية، ثم عسير بـ19 ألف عملية، وجازان بـ17 ألف عملية، فيما توزعت بقية العمليات على مناطق المملكة الأخرى.

وبينت الهيئة أن المخالفات المسجلة في قطاع النقل البري تنوعت بين تشغيل مركبات مخالفة للاشتراطات المطلوبة، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل مركبات دون بطاقة تشغيل، إضافة إلى ضبط سائقين لا يحملون بطاقة سائق مهني أو بطاقة نقل مواد خطرة.

ونفذت الفرق الرقابية في قطاع النقل البحري، أكثر من 9,600 عملية فحص، بمعدل امتثال بلغ 99%، إذ سجلت المنطقة الشرقية أعلى المناطق في عمليات الفحص بواقع 3,551 عملية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ2,539 عملية، ثم منطقة جازان بـ2,351 عملية، بينما توزعت بقية عمليات الفحص على باقي مناطق المملكة.