موعد بدء العام الدراسي الجديد في السعودية 1447هـ – 2025م.. إليك تفاصيل التقويم الدراسي كاملًا

تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي هي التعرف على موعد بداية العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية وهي واحدة من الأمور التي يتم الإعلان عنها من وزارة التعليم السعودية، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 موعد بداية العام الدراسي في السعودية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في السعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية فقد ينقسم العام الدراسي في السعودية إلى ثلاثة فصول:

1- الفصل الدراسي الأول بالمملكة

سنوضح من خلال النقاط التالية تقويم الفصل الدراسي الأول بالمملكة المعلن من وزارة التعليم السعودية:

بداية الفصل الدراسي الأول في يوم 4 من صفر لعام 1447 الموافق 10 من أغسطس لعام 2025.

نهاية الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الموافق 23 من أكتوبر لعام 2025.

2- الفصل الدراسي الثاني

سنوضح من خلال النقاط التالية بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني التي تم الإعلان عنه من وزارة التعليم السعودية:

بداية الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 .

نهاية الفصل الدراسي الثاني في يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025.

3- الفصل الدراسي الثالث

سنوضح من خلال النقاط التالية بداية ونهاية الفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية التي تم الإعلان عنها من وزارة التعليم السعودية من خلال البيان الرسمي الخاص بها:

بداية الفصل الدراسي الثالث في يوم 4 من يناير لعام 2026.

نهاية العام الدراسي الثالث في يوم 26 من فبراير لعام 2026.

الإجازات المطلوبة بالمملكة العربية السعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول الإجازات المطولة التي يمكنك الحصول عليها خلال العام الدراسي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس 31 من أغسطس 2025 م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة أخرى يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 م.

إجازة مطولة للفصل الثاني يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025 م.

إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2025 م.

إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس 19 مارس 2026 م.

تعتبر التقويم الدراسي واحد من الأمور التي تشغل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول التقويم الثلاثة فصول الدراسية بالمملكة مع توضيح الإجازات المطولة.