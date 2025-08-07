كيف تدخل منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني الموحد؟ الخطوات المحدثة 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفرت الحكومة السعودية من خلال وزارة المالية السعودية إتاحة منصة اعتماد التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين السعوديين في الحصول على خدمات مالية تساعدهم وتوفر عليهم الوقت والجهد، وفي هذا المقال وعبر موقعنا سنتعرف سويًا على إجابة كيف تدخل منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني الموحد.

كيف تدخل منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني الموحد

يمكن لأي شخص أن يدخل على منصة اعتماد من خلال الحساب الشخصي على منصة النفاذ الوطني الموحد وذلك عبر الخطوات الإلكترونية التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة اعتماد التابعة للحكومة السعودية “من هنا“.

ينقر على خيار الدخول من خلال النفاذ الوطني أو ما شابه.

يدخل البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورمز التحقق المرئي.

ينتظر لحين تلقي إشعار على الهاتف المحمول ويوافق عليه ويؤكد الطلب.

ويدخل الرمز ويتم عملية التحقق وينتظر لحين التوجيه إلى الحساب الشخصي على منصة اعتماد.

أبرز خدمات منصة اعتماد الإلكترونية

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة المتاحة في منصة اعتماد وهي الخدمات التالية:

المطالبات المالية المتعلقة بالعقود.

المطالبات المالية الاستثنائية.

شراء كراسة الشروط والمواصفات للمنافسات.

الرد على الدعوات الخاصة بالشراء المباشر.

خدمات طلب التقسيط.

التوقيع الإلكتروني على العقود.

توريد وتصنيف الإيرادات.

التقديم للتأهيل المسبق.

تسهل هذه المنصة الوصول إلى خدمات متنوعة بشكل سريع وفعال.

تسجيل الفواتير إلكترونيا.

إصدار الضمان البنكي.

الاستعلام عن المدفوعات الحكومية.

الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية.

استعراض معاملات التوريد.

استعراض جميع المناقصات المطروحة.

استعراض المنتجات.

إدارة جميع العقود مع إمكانية التسجيل الإلكتروني.

إدارة الميزانية المالية لجميع القطاعات.

إدارة المشتريات والمنافسات، بالإضافة إلى فض العروض إلكترونيا.

إدارة الحقوق المالية في أوامر الدفع والصرف.

مستندات لتجديد الاشتراك في منصة اعتماد

هناك العديد من المستندات المطلوبة لتجديد الاشتراك في منصة اعتماد وهي المنصات التالية:

وثيقة تثبت الانتساب إلى هيئة المهندسين السعوديين.

الملفات اللازمة التي تدعم المرفقات.

شهادة صادرة عن إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

رخصة مزاولة المحاماة.

بطاقة الهوية الوطنية السعودية.

بطاقة إقامة سارية للأجانب.

إرفاق أي أنشطة أخرى إن وجدت.

أجبنا للتو وتعرفنا سويًا على كيف تدخل منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني الموحد مع الكشف عن المستندات المطلوبة للاشتراك في المنصة مع الخدمات المالية المتاحة في المنصة.