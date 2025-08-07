عدن - ياسمين عبدالعظيم - استعلام عن معاملة في إدارة الوافدين وزارة الداخلية السعودية برقم الهوية حصريًا، حيث إنها واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة في المملكة لتسهيل عملية متابعة المعاملات المتنوعة التي يقوم بها الوافدون، وتساعد على توفير الوقت والجهد للجميع على حد سواء؛ لذلك من خلال موقع الخليج 365 سوف نوضح التفاصيل.

استعلام عن معاملة في إدارة الوافدين وزارة الداخلية السعودية برقم الهوية

يقدم موقع وزارة الداخلية السعودي مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الوافدين والمقيمين، ومن ضمنهم خدمة استعلام عن معاملة في إدارة الوافدين، ويتم الاستفادة منها بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة الداخلية السعودية “من هُنا” مباشرةً. يتم تدوين بيانات الحساب أو إنشاء حساب جديد. من ثم تحديد خدمة “الاستعلام عن المعاملات” أو “الاستعلام عن وافد”. إضافة رقم الخطاب أو رقم القيد الخاص بالمعاملة. بعد ذلك النقر على أيقونة “استعلام”، وتظهر صفحة بها تفاصيل المعاملة.

الهيكل الإداري وتوزيع الإدارات في السعودية

تقوم الإدارة العامة لشؤون الوافدين في المملكة العربية السعودية بالإشراف على تنظيم أوضاع المقيمين وتوزع إداراتها في مختلف المناطق، وهي جاءت على النحو التالي:

إدارة الوافدين الرياض.

إدارة الوافدين طريق الخرج.

إدارة الوافدين بالخرج.

إدارة الوافدين الشميسي.

إدارة الوافدين بالهفوف.

إدارة الوافدين بالدمام.

إدارة الوافدين بالمدينة المنورة.

إدارة الوافدين الثقبة.

إدارة الإبعاد بمنطقة القصيم إدارة متابعة الوافدين.

إدارة الوافدين بالإحساء.

إدارة الوافدين والإبعاد بالخبر.

إدارة الوافدين تبوك.

الخدمات الرقمية بإدارة الوافدين في السعودية

تقدم إدارات الوافدين العديد من الخدمات الرقمية التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي تأتي على النحو الآتي:

الاستعلام عن معاملة في إدارة الوافدين من خلال رقم المعاملة عبر منصة أبشر الرقمية.

الاستعلام عن رقم إدارة الوافدين بالرياض أو مراجعة إدارة الوافدين إلكترونيًا.

خدمة بالمراجعة إدارة الوافدين عند وجود مخالفة أو استدعاء.

تحديث بيانات المقيم ومواعيد الإقامة وحالة الطلبات.

فرصة حجز موعد إلكتروني عبر منصة مقيم، أو موقع الإدارة العامة لشؤون الوافدين في الرياض.

تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الأساليب والطرق لتسهيل فرصة الاستعلام عن معاملات الوافدين، وهذا يتم عبر المواقع الإلكترونية أو التواصل المباشر، بما يوفر الوقت والجهد عليهم، بما يسهل متابعة المعاملات المختلفة التي يقومون بها.