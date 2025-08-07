شكرا لمتابعة خبر عن 3 أشهر فقط على نهاية مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل ستنتهي في 11 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن المدة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وكانت الوزارة قد أطلقت هذه المبادرة في 11 مايو 2025، بمنح مهلة تمتد لستة أشهر، تتيح تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المسجلة في منصة «مساند» والمتغيبة عن العمل، عبر إجراءات إلكترونية ميسّرة، تُمكّن صاحب العمل الجديد من نقل خدمات العامل بعد استيفاء الشروط النظامية.

كما شددت الوزارة على أن المهلة لا تشمل العمالة التي تغيّبت بعد تاريخ 11 مايو 2025، داعية المستفيدين إلى استثمار الوقت المتبقي لتفادي العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات.

وأوضحت أن جميع خطوات التصحيح تتم بشكل إلكتروني كامل من خلال منصة «مساند»، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، مما يساهم في تسريع الإجراءات وضمان الحقوق وتحقيق الاستقرار في سوق العمل المنزلية.