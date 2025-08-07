اخبار السعوديه

لقاء مؤثر بين حميدان التركي وأحفاده بعد سنوات غياب .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

لقاء مؤثر بين حميدان التركي وأحفاده بعد سنوات غياب .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن لقاء مؤثر بين حميدان التركي وأحفاده بعد سنوات غياب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر حميدان التركي عن مشاعره الجياشة تجاه المملكة بعد وصوله إلى المملكة، قائلاً: “يازين وأهلها”، في لحظة مؤثرة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء عائلي دافئ، ظهر التركي وهو يمازح حفيدته قائلاً: “أطول مني صرتي أنا وأبوك”، في دلالة على فرحته باللقاء.

ولقيت هذه اللحظات انتشاراً واسعاً، حيث تفاعل معها كثيرون بمشاعر الفرح والامتنان، خاصة مع عودة التركي بعد غياب سنوات طويلة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا