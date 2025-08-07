شكرا لمتابعة خبر عن لقاء مؤثر بين حميدان التركي وأحفاده بعد سنوات غياب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر حميدان التركي عن مشاعره الجياشة تجاه المملكة بعد وصوله إلى المملكة، قائلاً: “يازين السعودية وأهلها”، في لحظة مؤثرة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء عائلي دافئ، ظهر التركي وهو يمازح حفيدته قائلاً: “أطول مني صرتي أنا وأبوك”، في دلالة على فرحته باللقاء.

ولقيت هذه اللحظات انتشاراً واسعاً، حيث تفاعل معها كثيرون بمشاعر الفرح والامتنان، خاصة مع عودة التركي بعد غياب سنوات طويلة.