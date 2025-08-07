شكرا لقرائتكم خبر نحو مستقبل سياحي أكثر ابتكارًا.. منتدى TOURISE يُطلق لجنته الاستشارية لدعم إعادة رسم ملامح القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منتدى TOURISE، المنصة العالمية الرائدة التي أطلقتها وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل لجنته الاستشارية التي تضم ممثلين عن قطاعات متعددة، سيتولون توجيه المسار الاستراتيجي للمنتدى والمشاركة في إعداد أجندة نسخته الأولى، التي ستحتضنها الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، لتكون محطة محورية في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي من قلب المملكة.

ويرأس وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، لجنة المنتدى الاستشارية التي تضم أربعة عشر عضوًا من نخبة القادة والخبراء العالميين، يمثلون طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والتقنية، والطيران، والترفيه، والتعليم، والاستدامة، والإعلام. ويُعَدّ هذا التنوع مصدر قوة يعكس شمولية اللجنة وعمق رؤيتها، ما يجعلها واحدة من اللجان الأكثر تكاملًا وتأثيرًا في قطاع السياحة العالمي.

ونوّه وزير السياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، إلى أهمية الخطوة وأثرها المرتقب على قطاع السياحي العالمي قائلاً: "يتماشى تشكيل المجلس الاستشاري الجديد مع دور TOURISE في قيادة التعاون العالمي المتعدد القطاعات، ويضمن تشكيل المجلس الاستشاري توحيد وجهات نظر متنوعة من ممثلين عن مختلف الجهات ضمن منظومة السياحة العالمية. سيكون لخبرات أعضاء المجلس ونهجهم المبتكر إسهام كبير في جعل طموح TOURISE واقعاً ملموساً، ليصبح المنتدى منصة محفزة للابتكار والاستثمار والاستدامة في السياحة لعقود قادمة."

من جانبها، قالت جوليا سيمبسون، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) وعضو اللجنة الاستشارية لـ TOURISE، إن انضمامها إلى اللجنة الاستشارية يعكس ثقتها بأهمية التعاون بين القطاعات لدفع النمو المستدام وتعزيز الابتكار ووضع معايير جديدة للسفر المسؤول، مضيفة: " TOURISE أكثر من مجرد قمة، بل هي في جوهرها حافز للتحول العالمي في القطاع السياحي".

وسيعمل أعضاء اللجنة بشكل وثيق لدعم التوجهات الاستراتيجية ووضع الرؤى العالمية لمنتدى TOURISE، مع التركيز على معالجة القضايا الأكثر تأثيراً على القطاع دولياً، مثل تعزيز العدالة ضمن القطاع، وضمان التمثيل الشامل لمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، ودعم جهود تنويع القطاع السياحي بما يرسّخ القيمة المضافة التي يقدمها المنتدى على الأمد الطويل، ويدعم دوره كمنصة عالمية للتأثير والتغيير في مستقبل السياحة.

وتضم اللجنة الاستشارية أيضاً، لويس ماروتو الرئيس التنفيذي لشركة أماديوس – اسبانيا, محمد جودت مؤسس مبادرة – Happy Billion One مصر، نيل جاكوبس مؤسس شركة Wild Origins والرئيس التنفيذي السابق لشركة – Senses Six تايلاند، ستيفان لوفيفر رئيس مجموعة Soleil du Cirque الترفيهية – فرنسا، توماس وولدباي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو – المملكة المتحدة، جوردي كارنيس المدير العام السابق لهيئة السياحة في برشلونة – إسبانيا، بليك تشاندلي الرئيس السابق لحلول الأعمال العالمية في TikTok – الولايات المتحدة الأمريكية، ماريو إنزنسبيرغر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Liberty International Tourism – النمسا، فابيان فراسنيل الرئيس التنفيذي لمدرسة الرياض للسياحة والضيافة – المملكة العربية السعودية، جون فيليب كويسه خبير ومتخصص في الفعاليات الدولية – المملكة العربية السعودية، باتريك أنديرسون الرئيس التنفيذي لشركة Wagonlit Travel – الولايات المتحدة الامريكية، راندي ديربن الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للسياحة المستدامة – كوريا الجنوبية، وفهد بن محمد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة ونائب رئيس منتدى TOURISE.

ومن المقرر أن يجمع أعضاء المجلس الاستشاري بصورة منتظمة في الفترة التي تسبق قمة TOURISE، لتقديم المشورة بشأن برنامج المنتدى ورؤيته وفعالياته، بما يسهم في جعل المنتدى مؤسسة قادرة على قيادة التحول العالمي في القطاع السياحي.