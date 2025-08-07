شكرا لقرائتكم خبر "أدير العقارية" تتألق في نجاح "مزاد كندة" بمكة المكرمة بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنوعت العقارات المباعة بين أراضٍ تجارية وسكنية تقع بالقرب من المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، ما يجعلها مشاريع مثالية للاستثمار الفندقي والتجاري والسكني. وقد عكست المنافسة القوية بين الحضور والمهتمين حجم الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها العاصمة المقدسة، خاصة في ظل التطوير العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.
وأكد سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، أن نجاح مزاد "كندة" يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للشركة، وقدرتها على تسويق وإدارة وبيع العقارات المميزة وفق أعلى المعايير الاحترافية. وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرة النهضة العمرانية في مكة المكرمة، وملتزمون بتقديم مزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي تلبي تطلعات عملائنا وتسهم في تعزيز الاقتصاد العقاري بالمملكة".
ويأتي هذا النجاح استمرارًا لمسيرة "أدير العقارية" في قيادة وتسويق المزادات العقارية التي توفر فرصًا استثمارية استثنائية، وتؤكد مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين الطامحين إلى اقتناص أفضل الفرص في السوق العقاري السعودي.
كما يسهم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” في تسريع استيفاء الحقوق وتسهيل عملية تصفية الأصول، مما يعزز من كفاءة وعدالة السوق العقاري من خلال آليات شفافة وموثوقة.
