الاكاديمية السعودية الرقمية.. كل ما تريد معرفته عن التسجيل والدورات والوظائف التقنية

يتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية عن الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل في الأكاديمية السعودية الرقمية، حيث تعتبر هذه الأكاديمية الرقمية واحدة من بين أنجح المبادرات التي قدمتها الوزارة في السعودية، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الخليج 365 اليوم عن أبرز التفاصيل الكاملة التي تتعلق بالتسجيل والدورات المتاحة.

خطوات التسجيل في الأكاديمية السعودية الرقمية 1447

تحرص المملكة العربية السعودية على إنشاء كوادر ناجحة قادرة على مواكبة التطورات في سوق العمل التي تشهدها المملكة حيث يتمكن أبناء المملكة الراغبين في الحصول على دورات تدريبية للحصول على الخبرات من التسجيل في الأكاديمية وللتسجيل يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية السعودية الرقمية “من هنا“. من ثم اختيار خدمة معسكرات الهمم الرقمية وستلاحظ وجودها ضمن الخدمات بالصفحة. قم بالاطلاع على البرامج المعلن عنها من قبل الوزارة. النقر على خدمة قدم على البرنامج الموجودة في أسفل الصفحة. يتعين بعدها تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج الظاهر أمامك. قم بتوضيح السبب وراء الانضمام إلى المعسكر. النقر على تبويب تقديم الطلب. الانتظار قليلًا حتى تستلم رسالة تفيد بأنه جاري تقييم الطلب من قبل إدارة الأكاديمية.

الدورات والبرامج المتاحة في الأكاديمية السعودية الرقمية

متاح في الأكاديمية السعودية الرقمية العديد من البرامج منها:

1- معسكرات همة الرقمية

وتعتبر من ضمن البرامج المكثفة التي تقدمها الأكاديمية وتشمل العديد من المجالات المتنوعة ومنها الحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات وهندسية البنية التحتية وحوكمة البيانات، بالإضافة إلى عمليات البرمجيات وعلم البيانات وهندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير الألعاب باستخدام Unity.

2- دورات المهارات الرقمية المجانية

وهذا البرنامج بالتعاون مع منصة منصة FutureLearn، حيث تقدم فيه الأكاديمية دورات مجانية في العديد من المجالات المتنوعة ومنها هندسة البيانات الضخمة والتطوير بلغة جافا والاختبارات المؤتمتة.

3- برامج متخصصة في الأمن السيبراني

يعتبر هذا البرنامج من ضمن البرامج التي تقدمها الأكاديمية السعودية الرقمية ويهدف هذا البرامج إلى العمل على تأهيل متخصصين في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات.

المسارات الوظيفية المتاحة في الأكاديمية السعودية الرقمية

تشمل المسارات الوظيفية التي يمكن للخريجين الالتحاق بها بعد إتمام البرامج إلى:

الحوسبة السحابية.

تطوير البرمجيات.

الذكاء الاصطناعي.

الأمن السيبراني.

خدمات احترافية.

تعد الأكاديمية السعودية الرقمية واحدة من بين أهم المبادرات الهامة المتاحة في المملكة العربية السعودية، وقد تعرفنا من خلال المقال على البرامج المتاحة والدورات التدريبية التي يمكن للمواطنين الالتحاق بها، وايضًا تطرقنا في الحديث عن الوظائف المتاحة بعد التدريب.