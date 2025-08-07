شكرا لمتابعة خبر عن حميدان التركي يسجد شكراً لله بعد وصوله العاصمة الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل المواطن حميدان التركي، قادما من الولايات المتحدة، بعد سنوات من الغياب.

وغادر التركي الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقب الإفراج عنه قبل ثلاثة أشهر، بعد إيقافه في السجون الأميركية 19 عاماً، بتهمة الاعتداء على خادمته إندونيسية الجنسية التي كانت تعمل بمنزله هناك.

‎وكتب تركي، نجل حميدان، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «الحمد لله على تمام نعمته… ‏والدنا ‫حميدان التركيمتجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين»، مثمّناً جهود السفارة السعودية التي «كان لها الأثر الكبير في عودته إلى وطنه».

‎وصرَّح حميدان بأنه استُهدف بسبب تلك الأحداث، وأنه كان ضحية شعور معادٍ للمسلمين ساد لدى الأميركيين.

وأظهرت لقطات إنسانية مؤثرة جمعت المواطن حميدان التركي بعائلته وأحفاده، في أول لقاء مباشر معهم بعد قضائه ١٩ عامًا في السجون الأمريكية، عقب صدور قرار بالإفراج الفوري عنه.

‎وأعرب التركي عن امتنانه للجهود التي بذلتها الحكومة السعودية طيلة فترة سجنه، مضيفًا: ”بفضل من الله ثم جهودهم الجبارة توصلنا إلى هذا الفرج العظيم، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”. ويعد الإفراج عن حميدان التركي تطورًا كبيرًا في قضية شغلت الرأي العام السعودي والدولي لسنوات، وسط مطالبات مستمرة بإنهاء محكوميته وإعادته إلى وطنه.

