قصة الغواص وسام الزهراني الذي فُقد بشاطئ أبحر في جدة

الرياض - علي القحطاني - تتواصل جهود فرق حرس الحدود والغواصين المتطوعين بلا توقف للعثور على جثة الغواص وسام منصور الزهراني التي فقدت قبالة شاطئ أبحر ، وسط تضامن واسع من المجتمع، وتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي.

‎وقال براء العمودي، أحد أقارب وسام الزهراني، أن رحلة الغوص انطلقت مساء الأحد 3 أغسطس 2025، من شاطئ منتجع شمال جدة، بمشاركة وسام وصديقه فهد، ومع حلول المساء، فُقد الاتصال بهما بشكل مفاجئ، مما أثار القلق وبدأت على الفور عمليات بحث أولية، انتهت بالعثور على جثمان فهد عرفات على الشاطئ، بينما لا يزال مصير وسام مجهولًا حتى الآن.

‎أضاف العمودي أن وسام وفهد في العقد الرابع من العمر، ويتمتعان بخبرة كبيرة في مجال الغوص. ولفت إلى أن وسام تحديدًا هو مدرب محترف، وينتمي إلى عائلة محترفة في الغوص، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون تجمع أسماك القرش في الموقع سببًا في الحادثة. وسام الزهراني، هو أب لثلاثة أبناء، ويُعرف بحُسن الخلق واحترافية عالية في الغوص. وهو شقيق طلال الزهراني، عضو هيئة الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.