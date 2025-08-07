تابع الان خبر الحمد لله : المستشار تركي آل الشيخ إستغني عن كل النجوم المصريين حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - المستشار “تركي ال الشيخ” يعلن انه استغنى
عن النجوم المصريين في “موسم الرياض” القادم
كتب على صفحته : ” انشاءالله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريباً على العازفين و الموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية … مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجيه مع بعض التطعيم بمسرحيات سوريه وعالمية … “
تعليق خاص
تحية من القلب الي محمد صبحي ومحمد سلام اللذين رفضا العمل في السعودية .
وسؤال : ياتري حاتعمل إيه ياسيادة المستشار مع الإعلامي السعودي عمرو أديب