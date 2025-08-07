تابع الان خبر السعودية تدعو الأمم المتحدة لدعم وثيقة “حل الدولتين” وتؤكد مواصلة دعمها لفلسطين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - جدد مجلس الوزراء السعودي دعوته لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أهمية هذه الوثيقة كإطار عملي وشامل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مدينة نيوم.

رسائل رسمية واستعراض للعلاقات الدولية

واستعرض سمو ولي العهد في مستهل الجلسة مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وسموه من فخامة رئيس أذربيجان إلهام علييف، كما أطلع المجلس على نتائج لقائه مع سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

دعم شامل لفلسطين وجهود إنسانية متواصلة

ثم ثمّن المجلس ما تحقق من نتائج إيجابية خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، لا سيما الإعلان المتزايد من عدد من الدول عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، في تأكيد واضح على دعم المجتمع الدولي للشرعية الدولية ومسار السلام.

كما أشار المجلس إلى استمرار المملكة في تقديم الدعم الإنساني الشامل للشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري لإيصال المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية.

إدانة الممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

وفي ذات السياق، أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تتنافى مع القوانين الدولية.

نمو اقتصادي ومؤشرات إيجابية في الربع الثاني من 2025

وتابع المجلس استعراض المؤشرات الاقتصادية للمملكة، والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاعات غير النفطية.

ترحيب بتقرير صندوق النقد حول قوة الاقتصاد السعودي

كما رحب مجلس الوزراء بالتقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، والذي أشاد بمتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية، واستمراره في تنويع مصادر الدخل واحتواء معدلات التضخم.

مشاريع صناعية ومدن صحية تعزز التنمية المستدامة

وأثنى المجلس على إطلاق مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية، ضمن مساعي المملكة لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، إلى جانب توفير بيئة داعمة للريادة والابتكار.

كما عبّر المجلس عن فخره باعتماد منظمة الصحة العالمية لمدينتي جدة والمدينة المنورة كأكبر مدن صحية مليونية في الشرق الأوسط، ما يرفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى 16 مدينة، ويعكس التزام المملكة برفع جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية.