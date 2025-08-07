تابع الان خبر النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي مع السفير المصري في الرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025م، سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع، وذلك بمقر النيابة العامة في العاصمة الرياض.

مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك

شهد اللقاء تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آليات العمل المشترك بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ونظيرتها المصرية، في ضوء العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

التأكيد على أهمية تبادل الخبرات القضائية

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والنيابية، بما يخدم تطلعات البلدين في تطوير أنظمة العدالة وتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

تعزيز العلاقات المؤسسية بين النيابتين

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق بين النيابتين، وبحث فرص توقيع مذكرات تفاهم مستقبلية من شأنها تقوية أواصر التعاون المؤسسي وتعزيز العمل المشترك بما يواكب تطورات العمل القضائي إقليميًا ودوليًا.