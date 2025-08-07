تابع الان خبر “معرض المدينة المنورة للكتاب” يختتم نسخته الرابعة بمشاركة قياسية تجاوزت 300 دار نشر محلية ودولية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختُتمت فعاليات الدورة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، وسط إقبال واسع من الزوار، ومشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة أدبية من داخل المملكة وخارجها، في حدث ثقافي استمر لسبعة أيام تحت شعار “المدينة تقرأ”.

وجاء تنظيم المعرض هذا العام خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري، بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي أكدت أن نسخة هذا العام مثّلت نقلة نوعية على مستوى التنظيم، وتوسّع المشاركة، وتنوّع الفعاليات المصاحبة، التي راعت مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الفكرية.

توسّع غير مسبوق في المشاركات وبرامج نوعية تعزز الوعي الثقافي

أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور عبداللطيف الواصل، أن المعرض شكّل محطة محورية في خارطة الفعاليات الثقافية بالمملكة، وأسهم في إبراز رؤية السعودية الثقافية المتجددة، ودعم صناعة النشر المحلي، عبر مبادرات مبتكرة مثل “منطقة الكتب المخفضة”، وتحديث البنية التقنية للمعرض لتعزيز تجربة الزائرين.

كما نوّه بأن الهيئة تعمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة النشر والترجمة، وتعزيز حضورها الدولي كمنصة معرفية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد خطوة أساسية ضمن مشروع بناء اقتصاد إبداعي مستدام، وبيئة محفزة للناشرين والمبدعين السعوديين.

حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع البرنامج الثقافي

شهد المعرض تفاعلًا كبيرًا من الزوار الذين تنوّعت اهتماماتهم الثقافية، حيث قُدّمت مجموعة من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، ناقشت موضوعات أدبية وفكرية معاصرة، وعززت من المهارات المعرفية للجمهور.

كما جذبت منصات توقيع الكتب جمهورًا كبيرًا من عشاق القراءة، حيث تم تدشين عدد من الإصدارات الحديثة لكتّاب سعوديين، فيما شاركت جهات حكومية وثقافية بأجنحة خاصة استعرضت خلالها أحدث مشاريعها وبرامجها الداعمة للثقافة والإبداع.

بيئة صديقة للأطفال وتقنيات ذكية لخدمة الزوار

خُصصت منطقة متكاملة للطفل ضمّت أنشطة تعليمية وترفيهية مصممة لتعزيز المهارات الفكرية والإبداعية لدى الصغار، وشهدت إقبالًا واسعًا من العائلات.

وفي إطار تسهيل تجربة الزوار، وفّرت هيئة الأدب والنشر والترجمة حلولًا تقنية شملت التذاكر الإلكترونية، والخرائط التفاعلية، التي مكّنت الزوار من التنقل بين الأجنحة والفعاليات بكل سهولة ودقة.

رؤية متجددة لمعرض يرسّخ مكانة المدينة المنورة الثقافية

يأتي تنظيم النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب ضمن مبادرة “معارض الكتاب” الإستراتيجية، التي تهدف إلى تمكين صناعة النشر محليًا، وتوسيع دائرة الوعي الثقافي، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الفعل الثقافي، في ظل رؤية المملكة 2030.