شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تمنع استخدام ألواح الكلادينج في واجهات المباني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت أمانة منطقة الرياض تعميمًا يقضي بمنع استخدام ألواح الألمنيوم المعروفة باسم “الكلادينج” في تكسية واجهات المباني، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز الهوية العمرانية للمدينة .

وأكدت الأمانة في تعميمها الموجه إلى جميع المكاتب الهندسية والاستشارية أن المادة لا تتوافق مع متطلبات الهوية العمرانية المعتمدة لمدينة الرياض.

وطالبت جميع المكاتب بعدم إدراج ألواح الكلادينج في التصاميم المقدمة، مشددة على ضرورة التقيد بذلك اعتبارًا من 17 ذو القعدة 1446هـ

يُذكر أن هذا القرار يعد استكمالًا للإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 2016، والتي منعت خلالها استخدام ألواح الكلادينج غير المقاومة للحريق في المباني والمشاريع الجديدة، حفاظًا على السلامة العامة.