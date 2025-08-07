شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: اليوم يصادف بداية موسم الكليبين ويستمر 13 يومًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الخميس يصادف بداية موسم “الكليبين”، وهو آخر نجوم جمرة القيظ، وتستمر مدته 13 يومًا.

وأشار إلى أنه بعد انقضائه يبدأ موسم “سهيل”، الذي يعد الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن “الكليبين” يعد علامة فلكية على قرب نهاية شدة الحر.”

وأضاف:” أن المتبقي 13 يومًا فقط لدخول نجم سهيل، المعروف بانكسار درجات الحرارة تدريجيًا بعد ظهوره.”