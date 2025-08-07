شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يشارك بإعداد خبز الميفا بحيوية في مهرجان وصل بعسير.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك وزير السياحة أحمد الخطيب في تجربة مميزة ضمن جديدة فعاليات مهرجان “وصل” للمأكولات العسيرية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يعد خبز “الميفا” بيده، مستعرضًا مهاراته في تحضيره وسط أجواء مفعمة بالحيوية.

وقدم الوزير هذه التجربة بروح تفاعلية لافتة، مجسّدًا روح المهرجان الذي يحتفي بالموروث الثقافي والمأكولات التقليدية في منطقة عسير، كما عبر عن إعجابه بجودة الخبز وحرصه على دعم مثل هذه الفعاليات التي تبرز هوية المناطق وتعزز السياحة الداخلية.

وأعرب الخطيب عن سعادته بمشاركته في المهرجان قائلاً عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” من شارع الفن وصولًا لفعالية وصل للمأكولات العسيرية، اختتمت يومي الأول في حي مفتاحة بأبها وسط أجواء تراثية وثقافية، زينها كرم أهلها وعشاء عسيري أصيل زاد اللحظة جمالاً.”

ويأتي المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير عسير، ممثلةً في الهوية السياحية “اكتشف عسير”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، ممثلةً في الهوية الرسمية للسياحة السعودية “روح السعودية”، ويستمر إلى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، ضمن جهود تعزيز الحراك السياحي في المنطقة ودعم الأنشطة الموسمية.

ويبرز المهرجان المكونات الثقافية والتقاليد المحلية المرتبطة بفنون الطهي، ويعكس الهوية السعودية من خلال تقديم تجربة غنية للزوار، تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز مشاركة الشركاء المحليين من أسر منتجة ومزارعين وحرفيين.