حمامة صديق سائق باكستاني يسافر معه من ⁧‫تبوك‬⁩ إلى جميع مدن ⁧‫المملكة.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أثار سائق شاحنات باكستاني مقيم في تبوك تفاعلاً واسعاً بعد انتشار قصة صداقته الغريبة مع حمامة أسماها” سلطان” ترافقه في جميع رحلاته وتنقلاته داخل المملكة.

وأشار السائق الباكستاني إلى أن الحمامة ترافقه في جميع تنقلاته داخل الشاحنة مؤكداً أنها تعد صديقه الوفي .

وأكد السائق الباكستاني الذي يدعى شفاقة عمران أن الحمامة متعلق به هو الآخر مشيراً إلى إنه ينوي السفر به جواً وتزويجه.

