ليس في السعودية وحدها..اسم محمد يتفوق على الجميع بعد 2023.. وهذه الدول الأوروبية التي تصدّر فيها!

رغم أن اسم محمد يحظى بشعبية كبيرة في العالم الإسلامي، إلا أن حضوره اللافت تجاوز الجغرافيا والثقافة، ليُسجل حضورًا قويًا في دول أوروبية، وتحديدًا في المملكة المتحدة.

محمد يتفوق على الجميع بعد 2023.. وهذه الدول الأوروبية التي تصدّر فيها!

كشفت الإحصاءات الرسمية في بريطانيا أن اسم محمد تصدّر قائمة الأسماء الأكثر تسجيلًا للمواليد الذكور في كل من إنجلترا وويلز خلال عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن اعتلى القائمة أيضا في 2023.

ويعكس هذا التوجه تحولا اجتماعيا ملحوظا في البنية الديموغرافية داخل المملكة المتحدة، حيث أصبحت بعض الأسماء ذات الأصول العربية والإسلامية حاضرة بقوة في السجلات الرسمية، ما يشير إلى تأثير الجاليات المسلمة في المجتمعات الأوروبية.

ويرى مراقبون أن هذا التصدر لا يعد ظاهرة عابرة، بل يعكس تزايد أعداد المواليد في الأسر المسلمة، بالإضافة إلى تمسك العائلات بتسمية أبنائهم باسم النبي الكريم محمد ﷺ، كجزء من الهوية الدينية والثقافية.

ومن الجدير بالذكر أن اسم محمد غالبا ما يظهر في الإحصاءات البريطانية بأشكال متعددة، مثل Mohammed وMohammad وMuhammad، ومع ذلك، يتم جمعها كاسم واحد في الإحصاءات الرسمية، ما يعزز من حضوره وتفوقه العددي.

هذا التقدم المستمر في الشعبية يضع اسم محمد في مصاف الأسماء الأكثر تداولًا ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في بعض من أكثر الدول الأوروبية حداثة وتنوعا.