صدور نتائج أهلية الدورة 93 من برنامج حساب المواطن أغسطس 2025 رسميًا عبر المنصة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حساب المواطن يعتبر واحد من أهم برامج الدعم المقدمة بالمملكة العربية السعودية التي يمكنك من خلالها الحصول على دخل شهر وعيش حياة كريمة وتلبية جميع احتياجات المواطنين، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني.

صدور نتائج أهلية الدورة 93 من برنامج حساب المواطن

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الأهلية من الخاصة بحساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموع من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها ومنها رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اختر الاستعلام عن الأهلية من خلال الخدمات الإلكترونية التي أمامك.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها، ثم الضغط على الاستعلام.

وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

شاهد أيضًا: موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2025 وخطوات الاستعلام عن قيمة الدعم

شروط أهلية حساب المواطن 2025

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على برنامج حساب المواطن، سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يقوم المتقدم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية

ألا يمتلك المتقدم عقارات باهظة الثمن.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع التي تم تحديده من البرنامج.

ألا يقيم المتقدم في دار إيواء حكومية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية صدور نتائج أهلية الدورة 93 كما يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة خطوات الاستعلام عن أهلية على حساب المواطن مع توضيح مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الدعم.